Spalletti scommette su Ounas, Lobotka e Petagna per cambiare la stagione

Scommesse da vincere. Quelle di Luciano Spalletti. Tre sfide per rilanciare giocatori finiti ai margini e trasformarli in protagonisti, fra lo scetticismo e lo stupore generale. Petagna, Ounas e Lobotka, ecco il tris di assi di mister Spalletti per vincere la corsa alla Champions. I primi risultati sembrano incoraggianti e il bilancio finale potrà dire molto sulle reali ambizioni del Napoli: «Sarà la rosa a fare la differenza », ha sempre ammesso Spalletti che si è impegnato a rivalutare gli investimenti della società finora poco convincenti ma per lui da sempre validi per un progetto che ha sposato in toto.

Il caso di Lobotka è sicuramente uno dei più eloquenti: arrivò nel gennaio 2020 per 20 milioni di euro e per un anno e mezzo è stato ai margini, a guardare i compagni e ad aspettare la fiducia di Gattuso. Quest’ estate è ritornato un centrocampista diverso: ha recuperato la forma fisica e si è sentito importante. L’ infortunio di Demme gli ha spalancato anche le porte del campo e finora ha risposto bene alle aspettative. È titolare nel 4-3-3 e le sue prestazioni sono in crescita. Spalletti gli ha consegnato compiti di costruzione davanti alla difesa e lo slovacco non ha deluso le aspettative. Deve ritrovare continuità. Le premesse di un grande feeling con il nuovo tecnico ci sono tutte: «Prima non giocavo, Spalletti mi da fiducia», ha detto dal ritiro della nazionale. Chiaro il riferimento a un rapporto con Gattuso che non è decollato.

Dello stesso tenore pure le parole di Andrea Petagna: «Nello scorso campionato sono stato decisivo con gol pesanti, poi sono stato messo da parte e non ho più potuto offrire il mio contributo » . Il gol di Marassi contro il Genoa ha dimostrato quanto la storia sia cambiata. Doveva andare alla Sampdoria, poi fatto dietrofront. Ha scelto di nuovo il Napoli nonostante l’ abbondanza offensiva. Lo zampino di Spalletti è stato decisivo: ha bisogno di un bomber con le sue caratteristiche e lo sfrutterà nel corso della stagione. Petagna ha fisicità, è bravo di testa e ha dimostrato di poter fare la differenza anche a gara in corsa.

È la qualità principale pure di Adam Ounas ad aver convinto definitivamente mister Luciano. Spalletti lo ha osservato da vicino durante la preparazione estiva e poi ha emesso il suo verdetto: «Mi serve». Il Milan ha fatto di tutto per prenderlo negli ultimi giorni di mercato, ma il Napoli ha talmente alzato la posta che i rossoneri si sono rivolti altrove. Domani sarà uno degli osservati speciali dell’ amichevole con il Benevento, in programma al Maradona.

