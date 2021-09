Sospesa Brasile -Argentina: i dettagli

La sfida valida per le qualificazioni mondiali in Qatar, del girone sudamericano è stata definitivamente sospesa. Dopo circa un’ora di interruzione, a causa della presenza in campo di 4 giocatori dell’Argentina provenienti dall’Inghilterra, l’arbitro ha deciso defintivamente di interrompere il match.

Stando a quanto riportato da Sky Sport pare che secondo le norme anti-Covid del paese sudamericano, i calciatori argentini avrebbero dovuto rispettare una quarantena di 14 giorni: a partita già iniziata alcuni agenti della polizia sanitaria hanno fatto irruzione in campo e allontanato i giocatori argentini dal terreno di gioco, tra lo scompiglio generale