L’Italia scenderà in campo tra poco meno di due ore contro la Svizzera in una sfida che si preannuncia molto importante in vista della qualificazione al prossimo Mondiale: infatti, gli azzurri hanno 4 punti in più rispetto agli elvetici, ma anche due gare in meno.

Per questo motivo, vincere stasera vorrebbe dire affrontare la Svizzera in casa sicuramente da prima, mentre un altro risultato rischia di mandare l’Italia al secondo posto, dove si accede ai play-off.

Mancini, questo pomeriggio, ha sciolto le ultime riserve sui giocatori da mandare in campo e ha deciso di non far giocare, dunque di mandare in tribuna, ben otto giocatori, che saranno impiegati mercoledì sera: stiamo parlando di Kean, Scamacca, Bernardeschi, Sensi, Florenzi, Biraghi, Acerbi e Castrovilli.

Dunque, dovrebbero essere regolarmente in campo sia Di Lorenzo sia Insigne.