L’Italia questa sera affronterà la Svizzera per la quinta gara del girone di qualificazione ai mondiali. In questi minuti è stata rilasciata la lista dei 23 scelti da Mancini per la gara odierna.

Secondo quanto riportato da Sky gli 8 esclusi saranno Kean, Scamacca, Bernardeschi, Sensi, Castrovilli, Florenzi, Biraghi e Acerbi. Vista la scelta di tenere Florenzi in tribuna, Di Lorenzo potrebbe partire titolare.