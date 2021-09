Rrahmani capitano della sua nazionale in Kosovo-Grecia

Partita in corso tra Kosovo e Grecia per la qualificazione ai mondiali in Qatar. Tra gli undici del Kosovo c’è anche il difensore azzurro Amir Rrahmani. Il difensore è anche capitano della sua nazionale. Di seguito le formazioni:

Kosovo (4-3-3): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Hadergjonaj; Halimi, Dresevic, V. Berisha; Kastrati, Muriqi, Rashica. Commissario tecnico: Bernard Challandes.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Androutsos, Mavropanos, Tzavellas, Tsimikas; Bakasetas, Bouchalakis, Slopis; Douvikas, Pavlidis, Giannoulis. Commissario tecnico: John van’t Schip