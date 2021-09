Adam Ounas ha convinto Luciano Spalletti in allenamento. Il tecnico toscano, infatti, dopo averlo visto da vicino durante il ritiro, ha deciso che l’algerino sarebbe dovuto restare in azzurro perchè utile alla causa. A riportarlo è La Repubblica, che spiega anche come il Milan abbia fatto di tutto per acquistarlo, ma De Laurentiis ha alzato sempre di più le richieste. Domani, nell’amichevole contro il Benevento, sarà uno degli osservati speciali.