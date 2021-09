Napoli-Benevento: dove vedere l’amichevole di scena domani al Maradona

Ultimo giorno di ‘relax’ e poi si torna in campo per l’amichevole con il Benevento. Il Napoli, a riposo ieri e oggi per gentile concessione di Spalletti, si prepara ad affrontare la squadra di Fabio Caserta domani alle 21:00 al Maradona. Il match che anticipa la super sfida del prossimo sabato con la Juventus sarà un banco di prova per gli azzurri a disposizione di Spalletti, che potranno metter ancor più minuti nella gambe e ritrovare la condizione, assente ingiustificata nelle prime due gare a differenza della grinta e dello spirito di rivalsa già forte nei calciatori azzurri.

La prevendita, con i biglietti al prezzo simbolico di 1,50 euro, a prescindere dal settore, procede spedita tanto che gli anelli superiori di Curve, Distinti e Tribune sono già esauriti. Il club azzurro, dunque, ha messo ora in vendita online gli anelli inferiori fino al riempimento dei ventisettemila posti previsti (capienza massima consentita dalle normative vigenti) dalla divisione a scacchiera.

La partita, però, sarà anche trasmessa in diretta televisiva: per gli abbonati Sky la partita sarà disponibile sia su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; mentre sarà trasmessa in chiaro sul Digitale Terrestre sull’ emittente campana Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre (in diretta streaming anche fuori Campania).