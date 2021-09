Mirante, il suo tesseramento è possibile solo in una situazione

Antonio Mirante potrebbe essere tesserato da Aurelio De Laurentiis, ma solo in una situazione. Il portiere ex Roma e Parma, attualmente svincolato, potrebbe far comodo al Napoli nel caso in cui sia Meret che Ospina dovessero essere indisponibili per la gara di Europa League contro il Leicester. Il colombiano, infatti, proveniente da una zona rossa, potrebbe dover effettuare dieci giorni di qurantena prima di poter giocare in Inghilterra e, con Meret infortunato, questo potrebbe significare la presenza di Idasiak tra i pali contro gli inglesi. In quel caso, come riportato da Tuttosport, il patron del Napoli potrebbe pensare ad acquistare Mirante, eliminando dalla lista Faouzi Ghoulam, già tenuto fuori da quella europea. Poi, con il reintegro dei portieri, l’algerino potrebbe essere reinserito a gennaio.