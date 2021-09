Mancini: “Questa partita dovevamo vincerla. Contro la Lituania ci sarà qualche cambio”

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo il pareggio con la Svizzera per 0-0. Di seguito le parole del commissario tecnico Mancini nel post-partita: “Oggi abbiamo avuto tante occasioni che dovevano essere sfruttate, ma non l’abbiamo fatto. In questi momenti bisogna essere più decisivi e cattivi. Andava vinta per tre a zero questa partita. Secondo tempo? Forse è stato più difficile, ma abbiamo creato tanto. Lituania? Già siamo concentrati e focalizzati sulla partita di mercoledì a Roma, vedremo. Opterò per qualche cambio negli undici titolari. Io non sono arrabbiato, però questa è stata un’occasione persa e mi brucia”.