Le formazioni ufficiali di San Marino-Polonia: la decisione su Zielinski

San Marino (5-3-2) – Benedettini; D’Addario, Fabbri; Brolli, Rossi, Grandoni; Lunadei, Golinucci, Mularoni; Nanni, Vitaioli.

Polonia (4-4-2) – Szczesny; Kedziora, Helik, Piatkowski, Puchacz; Kaminski, Szymanski, Linetty, Moder; Swiderski, Lewandowski.

Questa sera alle 21:00 andrà in scena San Marino-Polonia. Per i bianco-rossi 4-4-2 classico, ancora una volta Zielinski non è fra i titolari, ma quest’oggi non sarà neanche in panchina. Lavoro a parte dopo l’infortunio di qualche settimana fa per Piotr, che quest’oggi la guarderà dalla tribuna.