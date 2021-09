Jorginho: “Ecco come ho imparato a tirare i rigori”

«A dire il vero, non dimenticherò mai il rigore sbagliato in finale con l’Inghilterra. Ho il mio modo di batterli. È una tecnica che ho iniziato a usare quando giocavo in allenamento con Henrique ai tempi del Napoli ».

Così il centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, a The Players’ Tribune’ ha svelato quando e soprattutto con chi ha imparato la famigerata tecnica del ‘saltello’ prima dei rigori. Di fatti pare che la tecnica sia stata inventata proprio dal centrocampista dei Blues con Hernique.