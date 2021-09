Il Mattino – Petagna è sempre stato focalizzato sul Napoli: vuole rientrare in condizione al più presto

Andrea Petagna è finalmente fuori dall’occhio del ciclone del mercato. L’ex attaccante della Spal sembrava ad un passo dalla Sampdoria ma alla fine è rimasto in azzurro.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Petagna è sempre stato concentrato sul Napoli, senza dare troppo peso alle voci di mercato. Aver ritrovato il goal a Genova gli ha dato la spinta giusta per continuare a lavorare con concentrazione e focalizzazione. Si aspetta il ricorso di Osimhen, in caso di risposta negativa, il ‘bulldozer’ è pronto alla battaglia, per dare una mano al Napoli.