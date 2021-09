Una foto che è una testimonianza di quanto sia già amato a Salerno Frank Ribery. Il fuoriclasse francese dopo l’esperienza alla Fiorentina il suo futuro sembra essere ancora in Italia. Per lui ora sembra tutto fatto con la Salernitana e pare che in città ci sia un chiaro e forte fermento. La 7 è già pronta negli store e i tifosi non vedono l’ora di accoglierlo.