Del Genio: “Chi parla di Scudetto lo fa in modo subdolo”

Il giornalista di Tele A, Paolo Del Genio, durante A Tutto Napoli ha parlato della squadra di Spalletti e di dove può arrivare in questo campionato:

“Io non sono tra quelli che parlano di Scudetto, se dovesse vincerlo sarebbe un miracolo sportivo, ma bisogna fare una distinzione. Tra quelli che parlano di Napoli da Scudetto c’è qualcuno, non solo fuori Napoli, che lo fa in maniera subdola per mettere pressione. Poi c’è anche chi fa proiezioni ottimistiche, con onestà intellettuale ma senza molti elementi oggettivi”.