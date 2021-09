Curve a 50 euro e fidelity card da rifare: i tifosi non ci stanno

“Abbonato al Calcio Napoli e titolare della Fidelity Card (scadenza 17 ottobre 2021), non sono riuscito telematicamente ad acquistare il biglietto per Napoli-Juventus perché la tessera risultava stranamente non abilitata. L’ho dovuta ricomprare al prezzo di 35 euro per poi procedere all’acquisto del biglietto. Vorrei sapere dal Calcio Napoli come mai si è creato questo disservizio che mi ha obbligato a pagare di fatto un sovrapprezzo per la partita. Nicola Manna, Napoli, Curva a 50 euro diserterò lo stadio. Dopo 52 anni non andrò a vedere la partita Napoli-Juve. Non darà 50 euro a De Laurentiis. E tutta la curva deve rifiutarsi di andare allo stadio. Meglio una curva vuota“.

Questa la lettera di un tifoso, che attraverso ‘Il Mattino‘ ha voluto esprimere tutto il suo disagio e soprattutto sdegno per la poca e soprattutto sbagliata gestione da parte del Napoli Calcio dei biglietti per Napoli-Juventus, ma in particolare per la famigerata ‘fidelity card’ e i prezzi – parsi a tutti eccessivi – troppo alti per una curva.