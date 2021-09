Chiellini: “Qualificazione mondiali? La prenderemo a novembre”

Chiellini, capitano della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare della partita con la Svizzera: “Svizzera? Abbiamo giocato bene sia agonisticamente sia tecnicamente. Prestazione migliore del 3-0 contro la Svizzera di giugno, ci è mancato poco per fare gol. Oggi la squadra mi è piaciuta tanto, molto più della partita di giovedì. Qualificazioni per i mondiali? La prenderemo a novembre. Adesso bisogna pensare alla sfida di mercoledì e non ad altro. Rigore? Lì è la squadra che aiuta Jorginho. Oggi, però, non è mai mancata la concentrazione altrimenti avremmo perso. Tante sono le cose positive di questo match, abbiamo fatto bene”.