La Uefa è pronta a discutere i metodi dell’attuale Fair Play Finanziario. Tra il 9 ed il 10 settembre, a Nyon ci sarà una riunione per attuare nuove regole.

Come riportato dal Corriere dello Sport, molto probabilmente si attuerà una regola che imporrà alle società di spendere massimo il 70% dei ricavati. Per chi non si atterrà a questa regola è prevista una Luxury Tax automatica, a seconda della portata dell’infrazione.