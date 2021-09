La Salernitana dopo l’approdo in Serie A è pronta ad accogliere il più grande colpo della propria storia, sta per arrivare Franck Ribery.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il francese ex Fiorentina atterrerà a Napoli lunedì per sottoporsi alle visite mediche, dopo raggiungerà Salerno e firmerà il contratto che lo legherà ai granata per la prossima stagione.