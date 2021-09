Dopo la sosta per le Nazionali, tornerà il campionato con Napoli Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. Nonostante i prezzi non popolari (50€ per le Curve, 80 per i distinti ndr.) le prevendite dei biglietti stanno andando a gonfie vele.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno sono già esauriti i biglietti per i distinti e per il lato inferiore della tribuna. Per gli altri settori la vendita continuerà in ottemperanza alle disposizioni anti Covid-19.