Il Napoli è ancora in apprensione per l’infortunio di Alex Meret. L’allarme sembra essere in parte rientrato, anche se lo stop potrebbe essere di circa un mese.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il portiere del Napoli giovedì potrebbe sottoporsi ad una tac per valutare l’evolversi della frattura. Dai risultati dell’esame potrebbero essere definiti tempi di recupero più chiari.