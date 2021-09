Domani alle 21:00 il Napoli giocherà un’amichevole con il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona. Spalletti darà tanto spazio ai giovani che potranno giocarsi le proprie carte.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore toscano proporrà una staffetta in porta tra Iadisak e Marfella. Per completare il gruppo verranno chiamati il terzino Costanzo, i centrocampisti Vergara e Mercurio e l’esterno offensivo D’Agostino.