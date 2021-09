E’ ancora tempo di calciomercato per le giovani promesse del Napoli. Di fatto tre azzurrini lasciano in prestito il Napoli e si accasano altrove. Si tratta di Francesco Rossi classe 2003 che va in serie D alla Torres, Manuel Di Palma classe 2004 che va alla Paganese e Fabio Scognamiglio classe 2004 che va al San Giorgio in serie D.