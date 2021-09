Biglietti troppo cari: la protesta dei tifosi

Sono tempi duri, si ma un po’ per tutti. Per squadre, addetti ai lavori e tifosi. Il ritorno allo stadio ha portato una ventata d’aria nuova che quasi avevamo dimenticato, ma il alcuni casi i prezzi non hanno entusiasmato i tifosi. Clamorosi i prezzi in rialzo a causa della nuova ridistribuzione a scacchiera, che inevitabilmente per le società significa anche aumento della tariffa.

A destare stupore in quel di Napoli i prezzi delle curve per la partita con la Juventus della prossima settimana, e in quel caso si va verso una curva ancor più ridotta rispetto al normale. Nonostante la vendita stia procedendo a gonfie vele, molti tifosi preferiranno disertare e non accettare i prezzi ‘gonfiati’. Tuttavia anche per le competizioni europee il prezzo pare essere schizzato alle stelle.

In particolare i tifosi di Milan, Inter e Atalanta hanno già potuto constatare come i biglietti siano diventati più costosi, facendo scattare di conseguenza la protesta.