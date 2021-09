Il Napoli deve ancora fare i conti con la squalifica comminata per due giornate a Victor Osimhen. Il nigeriano al momento salterebbe la gara di sabato prossimo, e martedì ci sarà l’udienza per il ricorso della società partenopea che spera in una riduzione ad un solo turno. Azzurri pronti ad appellarsi anche ad alcuni episodi simili dove le sentenze sono state diverse. Di seguito il focus nel video a cura della redazione: