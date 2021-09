Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, in vista della sfida tra Napoli–Juventus.

Ecco quanto affermato: “La pianificazione della partita è stata sbagliata restando in tema nazionali, cinque sudamericani per la Juventus rischiano di restare fuori. I bianconeri giocheranno una partita così difficile con il Napoli a 5 punti di distanza e se dovessero aumentare sarebbe ancora più difficile da recuperarli. Il momento, in generale, è abbastanza difficile anche sul mercato. Allegri dovrà fare un grande lavoro dal punto di vista mentale ma il momento è delicato. Vai a giocare in uno stadio così difficile senza elementi chiave”.