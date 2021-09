Napoli femminile, le formazioni ufficiali del match contro la Roma e le foto dell’arrivo a Trigoria

Alle ore 17:30 il Napoli femminile scenderà in campo in trasferta contro la Roma per la seconda giornata di campionato. Le azzurre vengono dalla sconfitta contro l’Inter e vogliono muovere il punteggio in classifica; le giallorosse sono invece reduci dalla vittoria sull’Empoli. Di seguito le formazioni ufficiali e le foto dell’arrivo della squadra a Trigoria:

Roma femminile (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Bernauer, Giugliano; Glionna, Pirone, Serturini.

Napoli femminile (4-3-3): Gutierrez; Imprezzabile, Garnier, Corrado, Abrahamsson; Goldoni, G. Rodriguez, Kuenrath; Erzen, Popadinova, Acuti.