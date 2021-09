Napoli femminile, altra sconfitta per le ragazze di mister Pistoiesi. I dettagli

Il Napoli femminile incassa la seconda sconfitta in due partite giocate in campionato. Altro K.O. pesante per le ragazze di mister Pistoiesi che cadono in trasferta contro la Roma. Avvio shock con le giallorosse che in 21 minuti si portano in vantaggio di tre reti: segnano Andressa, Serturini e Giugliano. Al 41′ le azzurre accorciano le distanze con Eleonora Goldoni, ma nel recupero della prima frazione le padrone di casa trovano il 4-1 con Bartoli. Termina così con il Napoli al penultimo posto in graduatoria.