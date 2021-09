Napoli-Benevento, biglietti ad 1,50€: terminati già i distinti superiori

Ieri è partita la vendita dei biglietti per l’amichevole Napoli-Benevento in programma lunedì 6 settembre alle ore 21,00 allo stadio Maradona. Ingresso aperto a tutti al prezzo di 1,50 euro e in un solo giorno sono già esauriti i ticket per i Distinti Superiori. Da oggi saranno in vendita i Distinti inferiori e, progressivamente, la Curva B, la Curva A, la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo, fino al riempimento del 50% dello stadio in accordo alle regole Covid.

Come già avvenuto alla prima giornata contro il Venezia, l’acquisto sarà possibile solo online tramite un link pubblicato sul sito ufficiale del club. Inoltre all’ingresso dovrà esser presentata la certificazione verde, avere una temperatura non superiore a 37,5° e si dovrà indossare la mascherina durante tutta la durata dell’evento.