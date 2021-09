L’agente Fulvio Marucco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, soffermandosi anche sul Napoli. Di seguito le sue parole:

“Ad oggi il campionato italiano ha perso tanto, e non mi riferisco solo a Cristiano Ronaldo. Napoli? Credo che Spalletti non si possa lamentare della campagna acquisti, l’unica amarezza è il non aver preso Emerson Palmieri, con lui sarebbe stata una squadra da scudetto. So che Anguissa ha giocato molto bene nella scorsa stagione”.

Su Ghoulam “Se non si fosse fatto male nell’anno dei 91 punti, probabilmente il napoli avrebbe già vinto lo scudetto. Dispiace che sia stato escluso dalla lista UEFA”.