Mandarini, Cds: “Non ci sono notizie ufficiali dalla Colombia per Ospina. Per Osimhen una giornata basta e avanza.”

Fabio Mandarini, penna del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo nel corso di Radio Punto Nuovo Show riguardo le ultime sul Napoli a partire dalla situazione portieri:

“Mancano ancora notizie ufficiali della federazione colombiana sulle condizioni di Ospina. Il Napoli ha l’obiettivo di riportarlo in Italia prima della partita contro il Cile anche se sarà complicato perché la Colombia non è ancora certa della qualificazione al prossimo mondiale. Indipendentemente da ciò, il Napoli non punterà su Mirante.”

Il giornalista, inoltre, ha anche detto la sua sul caso di Osimhen e il ritorno in campo di Mertens:

“Mertens non è ancora in forma, non ci sarà contro la Juventus. Riguardo il caso Osimhen credo che una giornata sia più che sufficiente, visti i precedenti di Immobile e Vidal. Questo non vuol dire che il nigeriano deve contenere la sua foga in campo.”