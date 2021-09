Mancini: “Dobbiamo battere la Svizzera, Verratti ha preso un colpo”

Alla vigilia di Svizzera-Italia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Le sue parole: “I ragazzi stanno tutti bene ad eccezione di Verratti che ha preso una botta al ginocchio ma sta meglio. Valuteremo domani mattina, avremo bisogno di giocatori pronti. Europeo? Dobbiamo lasciarci alle spalle la sera dell’11 luglio, è stato un momento bellissimo ma non possiamo pensarci all’infinito”.

Sul match contro la Bulgaria “I ragazzi erano dispiaciuti perchè meritavamo un altro risultato. Facendo la stessa prestazione domani possiamo sperare nella vittoria. Siamo tranquilli ma dobbiamo vincere per recuperare i punti persi, sarà difficile ma abbiamo le qualità per portarla a casa”.

Sulla formazione “I cambi sono sempre stati importanti ma non ci saranno stravolgimenti rispetto alla Bulgaria. Pellegrini? E’ un giocatore importante per noi perchè può ricoprire ruoli diversi, anche al posto di Verratti a partita in corso nonostante abbia caratteristiche più offensive”.