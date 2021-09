Fabrizio Lucchesi, ex dirigente del Palermo, è intervenuto in diretta durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul Napoli. Ecco le sue parole:

“Spalletti è un fenomeno, fa la differenza nella testa dei calciatori. In una piazza così importante come Napoli, lui è l’allenatore che può portare equilibrio nello spogliatoio e entusiasmo alla tifoseria.”