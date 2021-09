Hubner: “Sarà interessante la lotta per lo scudetto”

Dario Hubner, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando del campionato di Serie A in corso.

Ecco quanto affermato: “L’Inter è ancora una buona squadra, ora il reparto in avanti è più completo. Inoltre col modo di giocare di Inzaghi la squadra può dare tantissimo. Lazio, Napoli e Roma faranno un buon campionato e la Juve tornerà fuori. I bianconeri, senza Ronaldo, perdono 25 gol in campionato ma cambieranno il modo di giocare. Anche il Milan può giocare per lo scudetto, saranno in sei a contenderselo e molto dipenderà dalle rispettive coppe”.