Il dilemma attaccante centrale è una questione che ritorna nuovamente di moda, considerando il dubbio in attacco per Mancini. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, qualora Immobile non dovesse convincere nuovamente il CT azzurro potrebbe lasciarlo in panchina nelle prossime sfide. Tra le alternative ci sarebbero un centravanti di manovra come Raspadori o la potenza di Kean. Infine ci sarebbe l’ipotesi di un sistema di gioco già sperimentato ovvero l’ipotesi di Insigne o Bernardeschi da “falso nueve”.