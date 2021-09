Foschi: “Il calcio è già morto. Si dovrebbero limitare le commissioni.”

Rino Foschi, ex direttore sportivo di Palermo e Genoa, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo intervento si è incentrato sul calcio moderno, visto in chiave pessimista:

“Il calcio è morto. Vedere la squadra campione d’Italia che non ha pagato gli stipendi ai calciatori. E’ assurdo. Gravina vorrebbe salvare il tutto con un finanziamento di 500 milioni dallo stadio, ma dovrebbe controllare quanti soldi escono dalle commissioni. Ci sono ancora tanti debiti con l’alibi della pandemia. Ronaldo alla Juve? Provocò l’addio di Marotta e qualcosa è successo. Per fortuna Ronaldo, Hakimi e Lukaku sono andati via. SuperLega? Il calcio è di tutti. Si parla solo di Borsa, stadi e altro. Le plusvalenze però sono solo un debito rimandato per far dimostrare che sei con i bilanci a posto”.