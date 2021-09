Del Genio: “La Juve non rinuncerà ai sudamericani per la sfida contro il Napoli”

Il noto giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il caso nazionali che sta creando non pochi grattacapi alle squadre di Serie A, tra cui il Napoli. Ecco le sue parole:

“La Juve sicuramente metterà in campo una squadra valida per la sfida contro in Napoli, mandando in panchina solo un paio dei 5 sudamericani. Secondo me Dybala e Cuadrado non giocheranno tutta la partita con la loro nazionale. Il problema del calcio moderno sono tanti impegni ravvicinati: sabato c’è la Juve, giovedì il Leicester e poi anche il primo turno infrasettimanale. Poi ci chiediamo dei troppi infortuni e del calo di prestazioni…”