CdS – Napoli-Juventus: idea volo charter per il rientro di Ospina

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a David Ospina e alla partita tra Napoli e Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, il colombiano potrebbe tornare in tempo per la partita con un volo charter, dove ci sarebbero anche altri giocatori. Secondo il quotidiano, il volo porterebbe Ospina e gli altri giocatori prima a Madrid e poi anche a Napoli. Nel caso in cui il volo si fermasse a Madrid il portiere dormirà in Spagna per poi raggiungere Napoli di sabato mattina.