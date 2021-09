CdS – Il sogno di Marfella e le ultime sul rientro di David Ospina

Con Meret ai box e Ospina in dubbio per la Juventus, nonostante il Napoli stia facendo di tutto per averlo, il terzo portiere azzurro Davide Marfella si appresta a vivere una vigilia da ricordare. 22 anni a metà mese, l’ex Bari è l’unico estremo difensore a disposizione di Luciano Spalletti insieme ad Idasiak, convocabile dalla Primavera. Se il match contro i bianconeri si giocasse domani, oppure mercoledì, senza alcun dubbio sarebbe lui a scendere in campo.

Ne parla il Corriere dello Sport, che fa luce sulla settimana che Marfella si appresta a vivere in attesa del big match di sabato. Prima è stato escluso dalla lista UEFA per questioni burocratiche, poi per qualche momento è stato titolare contro la Juve quando Ospina si è fatto male con la Colombia. Per l’ex portiere dell’Arsenal, però, l’allarme sembra essere rientrato. Restano da definire adesso i tempi di rientro a Napoli, ma dovrebbe farcela secondo quanto scrive il quotidiano.