Tosto: “Anguissa? Dipende da come si ambienterà. Su Mario Rui…”

Vittorio Tosto, dirigente sportivo, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, dove ha parlato di alcuni giocatori del Napoli.

“Anguissa? Bakayoko in Italia ha disputato una sessantina di partire in due società importanti come Milan e Napoli, due ambienti decisamente diversi. Poi ha indossato anche la maglia del Chelsea. Prima di fare paragoni bisogna capire da dove si proviene. Bakayoko è una certezza, gli manca un pochino di qualità e ha lacune nella tattica ma è affidabile. Anguissa ha una qualità tecnica e tattica superiore rispetto a Bakayoko, ma bisogna capire se l’adattamento al nostro campionato sarà immediata e se sarà capace di entrare nel fulcro di centrocampo del Napoli, una squadra dove serve fare prestazioni subito perché altrimenti si viene immediatamente criticati. Bisogna un attimo aspettare”.

“Emerson Palmieri? Non c’era da aspettare ieri sera per scoprire che è un grande terzino sinistro. A volte in Italia si dorme sotto questo punto di vista, si è miopi. Si fa forza quasi sempre sul rapporto diretto con il calciatore, il Napoli poteva avere in pugno il ragazzo per il canale preferenziale Spalletti ma il mercato oggi non aspetta, è frenetico e violento di accelerazione, non bisogna perdere tempo ed essere scaltri. Il mercato francese ci ha superato, se non stiamo attenti anche quelli di seconda o terza fascia lo faranno perché i nostri bilanci sono in rosso. Il Napoli su Emerson ha dormito, se avesse fatto un’offerta anche inferiore al Lione sarebbe venuto a Napoli”.

“Mario Rui tallone d’Achille del Napoli? Da quando è nato il calcio sento dire che quando si costruisce la formazione il terzino sinistro è il ruolo che mette in difficoltà tutti. Dopo un grave infortunio è ripartito da Napoli, ha commesso errori ma ha ancora la maglia da titolare addosso dopo tante partite internazionali. Se cambiano tanti allenatori e Mario Rui ha sempre la maglia da titolare un motivo ci sarà”.