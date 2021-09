Sky – Salernitana forte su Ribery: francese tentato dal progetto granata, le ultime

Il mercato è appena terminato, ma ora è tempo degli svincolati: infatti come riporta Sky, nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra la Salernitana e Franck Ribery, con il francese che nelle prossime ore potrebbe decidere la prossima destinazione tra i granata e l’Hellas Verona, anche lei interessata all’ex Fiorentina. La squadra campana gli ha presentato una proposta interessante, tanto che l’ex viola sarebbe molto tentato dal trasferirsi a Salerno. In questo momento i granata sono in pole, Castori già sogna la coppia Ribery-Simy.