La Nigeria di Victor Osimhen vince per 2-0 in casa della Liberia, partita valida per la qualificazione dei Mondiali di Qatar 2022. L’attaccante del Napoli è partito titolare ed ha giocato per 78 minuti prima di essere sostituito. A decidere la partita è stato Kelechi Iheanacho, attaccante in forza al Leicester City, avversario del Napoli in Europa League.