Osimhen spera di esserci con la Juventus, martedì la sentenza

Victor Osimhen potrebbe tornare in campo già contro la Juventus, o almeno è quello che spera il Napoli. Dopo le due giornate di squalifica ricevute a causa dell’espulsione contro il Venezia, la società azzurra ha presentato il ricorso per diminuire le giornate da due a una e, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la sentenza potrebbe arrivare martedì. Pochi giorni, quindi, e si saprà se l’attaccante potrà essere o meno a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima gara di campionato.