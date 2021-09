Napoli, l’assenza di Di Lorenzo con l’Italia fa scalpore: i dettagli

Il Corriere dello Sport, riporta una scelta del ct Mancini per quanto riguarda l’esterno azzurro Giovanni Di Lorenzo: all’annuncio delle formazioni è emersa a sorpresa l’assenza di Di Lorenzo. Il difensore del Napoli neppure è stato portato in panchina, sostituito da Florenzi. Infortunio? Non sono arrivate conferme, anzi il contrario. Esclusa qualsiasi ipotesi di indisposizione o di problemi muscolari. Sarebbe stata una scelta tecnica di Mancini, più riscontri nella stessa direzione. Di Lorenzo durante l’Europeo aveva guadagnato il posto da titolare dopo l’infortunio di Florenzi, giocando un Europeo da protagonista. Non ritrovarlo nella lista dei 23 azzurri è stato sorprendente.