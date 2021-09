ManUtd, Ronaldo ringrazia Cavani: “Grazie per avermi lasciato la 7, gesto incredibile”

Da quanto è stato annunciato Cristiano Ronaldo al Manchester United la questione del numero 7 è sempre stata delicata, ma Edinson Cavani ha scelto di abbandonare e di “regalare” la maglia numero 7 al portoghese per prendere la 21, che usa già in Nazionale con l’Uruguay. Ronaldo è tornato padrone del suo numero. Niente di strano, se non fosse che la Premier League, per permettere al fuoriclasse portoghese di avere il suo numero storico, ha concesso una deroga al regolamento che impedisce cambi di numerazione durante la stagione già iniziata.

Sul sito dei Red Devils, CR7 ha voluto ringraziare così Cavani:

“Non era sicuro che potessi indossare la 7 di nuovo, mi piacerebbe ringraziare di cuore per il fantastico gesto Edinson Cavani”.