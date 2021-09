Il Roma – Orsi: “Spalletti è uno dei più bravi, Napoli squadra di livello…”

L’edizione odierna de Il Roma, riporta un’intervista rilasciata da Fernando Orsi.

L’ex portiere di Inter e Lazio, si sofferma sul Napoli e sul suo nuovo allenatore, Luciano Spalletti: “È un tecnico capace, di campo, un motivatore“.

In seguito, alcune dichiarazioni in merito al mercato svolto dal club partenopeo: “Mi sarei aspettato un terzino sinistro incentrando la campagna acquisti su un giocatore affidabile in quel ruolo. Non so se non ci sono riusciti o se a Spalletti andava bene così, però il Napoli deve affrontare un’Europa League e un campionato quindi va bene così. Non ci fossilizziamo su questo aspetto perché poi abbiamo visto un mercato in cui sono stati venduti i giocatori più forti del nostro campionato. Tutte le squadre si sono indebolite, il Napoli almeno non ha dato via i suoi big“.

Poi parentesi sull’ipotetico futuro della squadra azzurra: “Non dico che possa vincere lo scudetto ma candidarsi per arrivare tra le prime quattro assolutamente sì. Che poi è l’obiettivo dichiarato da Spalletti“.