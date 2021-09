Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista per “La Gazzetta dello Sport” dove ha spiegato uno dei motivi, grazie al quale poter lottare per lo scudetto: “Il Napoli dovrà lottare per lo scudetto. Questa squadra ha grandissimi valori. Anguissa corre tanto ed è forte anche nell’interdizione, quando c’è da recuperare il pallone lo fa con una disinvoltura incredibile”.