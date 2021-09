Garcia: “Osimhen è molto forte, può diventare un vero e proprio crac”

L’ex allenatore della Roma, Rudi Garcia, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte dove ha parlato del Napoli e di Victor Osimhen:

“Osimhen può diventare un crac, quando sei un difensore e lo marchi sai che non sarà una serata facile perché è sempre in movimento, chiede la palla in profondità, quando sei un centrale sai che devi correre molto e stare sulla linea del fuorigioco. La rosa del Napoli è una delle più forti.

Scudetto? Sarà un genio chi è capace di dire chi vincerà ora. Il campionato è molto aperto. Sicuramente il Napoli ha le sue chance. Mi sarebbe piaciuto competere in una Serie A senza padrone con la mia Roma? Sì, siamo stati veramente vicini il primo anno. In Italia ci sono tante squadre forti con tanti grandi allenatori. Forse torno, vediamo! L’Italia è nel mio cuore, mi piacerebbe anche scoprire Inghilterra e Spagna ma anche l’Italia è una possibilità. Seguo e seguirò la Serie A con molta attenzione”.