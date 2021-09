Gianluca Di Marzio, giornalista SKY esperto di mercato, dal proprio sito, rivela un retroscena di mercato legato all’ultimo giorno della scorsa sessione, appena terminata:

“Da quel che so, l’Atletico Madrid all’ultimo giorno ha provato a prendere a sorpresa Robin Gosens. Lo volevano per la fascia sinistra ma l’Atalanta non ha dato minimi segnali di apertura”.