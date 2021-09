Nella gara di ieri tra Italia e Bulgaria, Roberto Mancini ha relegato in tribuna Giovanni Di Lorenzo, preferendogli da titolare Alessandro Florenzi. Sembrava fosse scoppiato un caso attorno al terzino del Napoli, ma Radio Kiss Kiss Napoli ha rasserenato gli animi. Di Lorenzo, infatti, sarà utilizzato nelle prossime gare della nazionale valevoli per la qualificazione al mondiale in Qatar del 2022 contro la Svizzera e la Lituania.