Compagnoni: “Napoli-Juventus ci mostrerà una cosa fondamentale sugli azzurri”

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Argomento del giorno la prossima sfida di campionato contro la Juventus. “Napoli-Juventus ci mostrerà di che pasta sono fatti i partenopei. Battere la Juventus equivale ad inserire anche il Napoli tra le favorite per lo scudetto. In caso di sconfitta, la Juventus si troverebbe già a -8 dagli azzurri. Questa gara ci farà capire quali potranno essere le ambizioni degli uomini di Luciano Spalletti”.